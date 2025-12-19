PUBBLICITÀ

La Città Metropolitana di Napoli compie un passo decisivo verso lo sviluppo della mobilità sostenibile con l’approvazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) per la realizzazione del percorso ciclabile “P.5 – Mediana Nord”, che collegherà Mugnano di Napoli a Licola attraversando i territori di Calvizzano, Villaricca, Qualiano, Varcaturo e Madonna del Pantano.

Il progetto prevede un investimento complessivo di 7.833.543,26 euro e rappresenta uno degli itinerari prioritari del Biciplan metropolitano, il piano della mobilità ciclistica approvato nel 2023 in attuazione della legge nazionale 2/2018.

Approvato il progetto per la ciclovia “Mediana Nord”, si snoderà per 14 km da Mugnano a Licola

La ciclovia, che si svilupperà per 14 chilometri, sfrutterà la riqualificazione di strade già esistenti a servizio dell’alveo dei Camaldoli, garantendo un percorso sicuro, diretto e confortevole per i ciclisti. L’intervento si inserisce in un progetto più ampio di rigenerazione dell’area Nord di Napoli e si integrerà con i futuri parcheggi di interscambio multimodale, prevedendo velo-stazioni e ciclo-parcheggi per favorire l’intermodalità tra bicicletta e trasporto pubblico.

“Questo progetto rappresenta un tassello fondamentale della nostra visione di Area Metropolitana europea”, dichiara Luciano Borrelli, Consigliere Metropolitano delegato ai Trasporti. “La ciclovia Mediana Nord collegherà territori strategici dell’area Nord, offrendo ai cittadini un’alternativa sicura ed ecologica per gli spostamenti quotidiani e valorizzando al contempo il nostro patrimonio naturale. Si tratta di un investimento sul futuro che migliorerà la qualità della vita, ridurrà l’inquinamento e promuoverà stili di vita più sani. Continueremo a lavorare per dare piena attuazione al Biciplan metropolitano, costruendo una rete ciclabile che faccia della bicicletta un mezzo di trasporto accessibile a tutti”.

Il progetto si inserisce nel più ampio Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) metropolitano, che prevede complessivamente oltre 650 km di rete ciclabile suddivisa in percorsi prioritari, secondari e vie verdi. La “Mediana Nord” costituisce uno degli otto percorsi prioritari individuati come rete portante del sistema ciclabile metropolitano.

Con l’approvazione del DIP si avvia ora la fase di progettazione esecutiva, con l’obiettivo di partecipare ai bandi ministeriali dedicati alla mobilità ciclistica e dare concreta attuazione a un’infrastruttura che contribuirà a rendere l’area metropolitana di Napoli sempre più sostenibile, connessa e a misura di cittadino.