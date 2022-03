“Guardate cosa ho trovato”, Arisa mostra i sex toys su Instagram: fan impazziti

“Sincerità…” canta Arisa in uno dei suoi più grandi successi e, mai come questa volta, la cantante ha dimostrato di essere davvero “sincera” sui social. In alcune Instagram Storie’s pubblicate ieri, la due volte vincitrice del Festival di Sanremo ha mostrato alcuni sex toys ritrovati in un sacchetto mentre sistemava casa in compagnia di un’amica. Con la vitalità che da sempre la contraddistingue, ha mostrato uno ad uno i ‘giochi’ per l’autoerotismo

Alcune risposte ricevute dai followers, però, non le sono piaciute. “Comunque ragazzi io sbaglio sempre a parlare, a essere sincera con voi – ha detto Arisa su Instagram -. È una cosa divertente, la voglio condividere e subito ci sono persone che mi scrivono ‘Se hai bisogno…’, ‘Se vuoi vengo a casa tua’, eccetera. Ma non potete essere un pochino più carini?”. La cantante ha poi puntualizzato che “i sex toys non si usano solo per sopperire a delle mancanze, servono anche per vivere un momento con se stessi. Non è che mi manca qualcosa e allora compro il sex toys. A me non manca niente, niente… capito?”.

Arisa: “Sì al film erotico, non ho nessun problema”

Già lo scorso novembre, Arisa aveva stuzzicato i fan ammettendo di essere disposta a girare un film erotico. “Quando ho poco da fare, cado in depressione, ingrasso e mi taglio i capelli. Ho bisogno di emozioni, di sentirmi viva”, dichiarò. Arisa, oggi 39enne, si sente finalmente libera e padrona di sé stessa, non provando più vergogna della sua procacità. “Ho ancora pochi anni per dimostrare che posso essere attraente. Se oggi mi chiedessero di fare un film erotico, avrei la tentazione di dire di sì”.

DAL NOSTRO ARCHIVIO | Alessia Marcuzzi, diretta hot su Instagram: “La collezione di vibratori…” [ARTICOLO 19/11/2021]

Alessia Marcuzzi: “Vi porto nell’altro mio arsenale. Zitti, però…”. Queste le parole dell’ex compagna dell’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi. La stories postata sul proprio account Instagram dalla nota showgirl sta facendo impazzire i suoi followers. E così sono spuntati alcuni vibratori dall’armadio. “Sssh“, ha detto Alessia, regalando un sorriso ai suoi oltre 5 milioni di follower.

Non solo Arisa, Alessia Marcuzzi e la collezione di vibratori

La conduttrice tv ha deciso di accontentare i fan rispondendo alle loro domande in una serie di storie. Domande anche piuttosto intime e attinenti la sfera privata. E quando qualcuno le ha chiesto se era favorevole o no all’uso di vibratori, Alessia ha aperto il cassetto mostrando la sua… collezione. Una serata decisamente frizzante che, sotto l’hashtag #alexinthebox, ha visto la Marcuzzi a disposizione dei follower per soddisfare più curiosità possibili. E anche le più varie. Si è andati dal colore e dalla lunghezza dei capelli, alla canzone preferita. Da quando tornerà in televisione a quali sono i suoi affetti più cari.

C’è stato spazio anche per un fuoriprogramma, ovvero una chiamata in diretta di suo figlio Tommy mentre si trovava da un tatuatore. E poi gli argomenti più intimi. A chi le chiedeva di esaudire il suo desiderio di fare sesso con lei Alessia ha risposto con un cetriolo che cantava “je t’aime”, chi la invitava a “uscirle!” si è mostrata in un nudo vedo-non vedo. E poi l’argomento sex toys. Alla domanda “vibratori sì o no?”, la Marcuzzi, invitando scherzosamente tutti a mantenere il segreto, ha aperto il suo armadio mostrando una discreta collezione in materia.

L’ultimo exploit della conduttrice tv è stato inaugurare un format spiritoso e piccante sulle sue Instagram Stories: “Ogni martedì alle 21.00 vorrei provare a fare una cosa divertente con voi qui su IG: aprirò dalla mattina sulle mie storie una Box Domande, dove potrete chiedermi tutto ciò che volete. Chiacchiere e consigli di stile, di amore, di lavoro, di bellezza, di ca…ate…tutto! E quando dico tutto è tutto”.