PUBBLICITÀ
HomeAttualità e SocietàArriva a Cercola la piazza dei sorrisi, l'iniziativa dell'associazione Cristallo
Attualità e Società

Arriva a Cercola la piazza dei sorrisi, l’iniziativa dell’associazione Cristallo

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
PUBBLICITÀ

 

Dopo tante peripezie, tanta determinazione e un’infinita fiducia nei nostri sogni, siamo felicissimi di annunciare che l’Associazione Cristallo è riuscita a portare in Piazza Filangieri, a Cercola, un evento davvero speciale.

Domani, 16 Novembre, dalle 10:00 alle 13:00, riempiremo la piazza di sorrisi, giochi e condivisione.
Saranno presenti gli iscritti alla nostra associazione, ma l’invito è aperto a chiunque desideri unirsi a noi per vivere insieme un momento semplice e autentico: giocare, stare insieme, sentirsi parte di un’unica comunità.

PUBBLICITÀ

È stato un percorso lungo, fatto di ostacoli, tentativi e tanta speranza.
Ma a forza di crederci, ci siamo riusciti.
E domani vedremo realizzarsi un grande sogno: quello di mostrare che la diversità non è un margine, ma un colore fondamentale del mosaico della nostra società.

In questo progetto ci abbiamo messo il cuore, ogni giorno.
Ora speriamo che voi possiate metterci la vostra presenza.

Vi aspettiamo domani, 16 Novembre, in Piazza Filangieri a Cercola, dalle 10:00 alle 13:00.
Venite a vivere con noi questo momento speciale.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati