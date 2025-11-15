Arriva a Cercola la piazza dei sorrisi, l’iniziativa dell’associazione Cristallo

PUBBLICITÀ

Dopo tante peripezie, tanta determinazione e un’infinita fiducia nei nostri sogni, siamo felicissimi di annunciare che l’Associazione Cristallo è riuscita a portare in Piazza Filangieri, a Cercola, un evento davvero speciale.

Domani, 16 Novembre, dalle 10:00 alle 13:00, riempiremo la piazza di sorrisi, giochi e condivisione.

Saranno presenti gli iscritti alla nostra associazione, ma l’invito è aperto a chiunque desideri unirsi a noi per vivere insieme un momento semplice e autentico: giocare, stare insieme, sentirsi parte di un’unica comunità.

È stato un percorso lungo, fatto di ostacoli, tentativi e tanta speranza.

Ma a forza di crederci, ci siamo riusciti.

E domani vedremo realizzarsi un grande sogno: quello di mostrare che la diversità non è un margine, ma un colore fondamentale del mosaico della nostra società.

In questo progetto ci abbiamo messo il cuore, ogni giorno.

Ora speriamo che voi possiate metterci la vostra presenza.

Vi aspettiamo domani, 16 Novembre, in Piazza Filangieri a Cercola, dalle 10:00 alle 13:00.

Venite a vivere con noi questo momento speciale.