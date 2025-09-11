PUBBLICITÀ
Articoli per bambini e detergenti per l’infanzia pericolosi, maxi sequestro in Campania

Articoli per bambini e detergenti per l'infanzia pericolosi, sequestrati 6mila prodotti in Campania
La Guardia di Finanza di Avellino ha sequestrato, in violazione del “Codice del Consumo” di cui al D. Lgs. 206/2005, circa 6.000 prodotti, tra cui materiali per la casa, chincaglieria, articoli di bigiotteria, telecamere, bomboniere, portachiavi per bambini, detergenti per l’infanzia, tutti privi delle indicazioni obbligatorie in lingua italiana, non conformi agli standard di sicurezza e dei requisiti essenziali previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.

Le attività di servizio condotte dai finanzieri del Nucleo Mobile del Gruppo di Avellino nei confronti di un esercente del capoluogo irpino, hanno consentito di rilevare che presso l’attività commerciale erano posti in libera vendita, sugli scaffali, prodotti sprovvisti delle indicazioni obbligatorie, come materiali impiegati, l’eventuale presenza di sostanze nocive, nonché prodotti pericolosi per la salute dei più piccoli, confezioni contenenti detergenti, soluzioni e deodoranti per il corpo destinati all’infanzia.

Il sequestro odierno testimonia la particolare attenzione che le Fiamme Gialle irpine rivolgono alla sicurezza dei prodotti per proteggere il mercato dalla diffusione di merce non conforme ai rigorosi standard di sicurezza imposti dalle norme in vigore, nell’ottica di garantire agli imprenditori onesti una condizione di leale concorrenza nonché tutelare i consumatori finali che spesso fanno acquisti ignorando i potenziali rischi per la salute.

