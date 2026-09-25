Arzano, legalità e trasparenza: nasce il “Pool per la sicurezza urbana”

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Un nuovo presidio istituzionale per blindare la trasparenza amministrativa e rafforzare le politiche di contrasto alla criminalità organizzata. Con l’adozione di un’apposita e incisiva delibera di giunta, il sindaco Giuseppe Vitagliano ha ufficializzato la nascita del Pool per la legalità e la sicurezza urbana, un organismo consultivo e propositivo destinato ad operare a stretto contatto con i vertici dell’ente comunale. La delibera traccia i contorni di una cabina di regia strategica pensata per affiancare l’amministrazione «nella definizione e nell’attuazione delle politiche pubbliche di contrasto alle infiltrazioni criminali e per la trasparenza amministrativa». A comporre questo organismo saranno personalità dotate di un bagaglio di competenze d’eccellenza, caratterizzate da un’esperienza consolidata nel settore della prevenzione, nel contrasto alla criminalità e nell’impegno civile e istituzionale. Nelle premesse del provvedimento, il primo cittadino ha voluto rimarcare i pilastri etici e politici che guidano l’azione di governo: il perseguimento della legalità non rappresenta un astratto principio programmatico, bensì il presupposto imprescindibile e non negoziabile per la tutela effettiva dei diritti dei cittadini, la coesione della comunità e il solido consolidamento dei principi democratici sanciti dalla Costituzione della Repubblica. Un’attenzione particolare all’interno del documento programmatico viene riservata alla conformazione e alle criticità del territorio. Il Comune di Arzano vanta un percorso storico di esposizione e impegno nella prevenzione dei fenomeni d’illegalità; tuttavia, la collocazione e le dinamiche socio-economiche del contesto territoriale impongono un cambio di passo ulteriore. Come rilevato nell’atto amministrativo, «il territorio della periferia nord richiede un costante impegno delle istituzioni pubbliche nella prevenzione dei fenomeni criminali, nella promozione della cultura della legalità e nella costruzione di percorsi di tutela sociale rivolti in particolare alle giovani generazioni». L’obiettivo dichiarato è intercettare il disagio e arginare i fattori di devianza sociale prima che si radichino, investendo sulla crescita civile e sulla partecipazione attiva dei più giovani. Dal punto di vista operativo e giuridico, il nuovo Pool per la legalità e la sicurezza urbana si configura formalmente come un organismo di natura esclusivamente consultiva e fiduciaria del Sindaco. Privo di funzioni gestionali dirette, il pool avrà il compito fondamentale di offrire contributi altamente qualificati in termini di analisi, studio, elaborazione concettuale e proposta programmatica. Con questa mossa, l’amministrazione guidata da Giuseppe Vitagliano punta a dotarsi di una bussola morale e tecnica permanente, capace di coniugare il rigore amministrativo con la partecipazione della società civile, ponendo le basi per una governance locale sempre più trasparente, aperta e vicina ai bisogni reali della collettività arzanese.