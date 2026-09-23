Lavoro a Napoli, partono l’orientamento e i corsi gratuiti per 350 cittadini

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Sono online gli avvisi pubblici per accedere ai servizi di orientamento e ai percorsi di formazione previsti dalla Linea B del progetto “Costruire Traguardi Insieme”, finanziato dal PR Campania FSE+ 2021-2027 nell’ambito di Campania Welfare.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Napoli – Ambito Territoriale N1-N10, capofila dell’ATS, punta a rafforzare le opportunità di inclusione sociale e lavorativa delle persone maggiormente svantaggiate, vulnerabili e a rischio di discriminazione, attraverso interventi distribuiti in tutte le 10 Municipalità cittadine.

Le attività di orientamento riguarderanno oltre 250 beneficiari mentre oltre 100 sono le opportunità formative, attraverso un sistema integrato di servizi che accompagna i destinatari dalla valutazione delle competenze alla costruzione del proprio percorso formativo e professionale. I servizi di orientamento di I e II livello, della durata massima di 6 ore per partecipante, prevedono accoglienza e presa in carico, analisi dei fabbisogni e delle competenze, approfondimento del profilo personale e professionale e accompagnamento verso opportunità formative e lavorative e il reinserimento occupazionale.

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Percorsi formativi riconosciute dalla Regione Campania

I percorsi formativi tecnico-professionalizzanti, finalizzati al rafforzamento delle competenze e, ove previsto, al conseguimento di qualifiche professionali riconosciute dalla Regione Campania, si svolgeranno nei seguenti ambiti:

Addetto al servizio ai piani Operatore della promozione e accoglienza turistica Operatore del punto vendita Operatore dell’accoglienza in eventi Addetto alla cura e pulizia di spazi ed ambienti Operatore alle casse

Entrambe le tipologie di servizi sono rivolte a persone e famiglie in condizione di svantaggio economico e sociale residenti nel Comune di Napoli, in possesso dei requisiti previsti dai singoli avvisi. Tra questi, rientrano il riconoscimento dell’Assegno di Inclusione (ADI) e/o una delle condizioni di svantaggio previste dal DM 17 ottobre 2017. Le attività saranno realizzate dagli enti di formazione EITD S.r.l. e ARES – Associazione Ricerca e Sviluppo, presso le sedi individuate nelle diverse Municipalità e indicate nei rispettivi avvisi pubblici.

“Nuova fase di Campania Welfare”

“Con questa nuova fase di Campania Welfare rafforziamo un principio per noi fondamentale: l’integrazione tra le politiche sociali e le politiche del lavoro è una condizione essenziale per costruire percorsi efficaci di inclusione e autonomia. – dichiara l’Assessora alle Politiche Giovanili, al Lavoro e alle Politiche Sociali, Chiara Marciani – Per le persone che vivono condizioni di maggiore fragilità, infatti, il sostegno sociale deve poter dialogare con opportunità concrete di orientamento, formazione e accesso al lavoro. Con questo progetto mettiamo in campo proprio questa integrazione, accompagnando le persone nella valorizzazione delle proprie competenze e nella costruzione di un percorso verso l’autonomia. La presenza delle attività in tutte le 10 Municipalità ci consente inoltre di avvicinare i servizi ai cittadini e di rendere le opportunità più accessibili, rafforzando un welfare capace non solo di rispondere ai bisogni, ma anche di creare condizioni concrete per una maggiore inclusione sociale e lavorativa”.

Gli avvisi, la modulistica, i requisiti di partecipazione e tutte le informazioni per presentare la domanda sono disponibili sui siti istituzionali e presso gli sportelli informativi dedicati.

https://www.comune.napoli.it/novita/progetto-costruire-traguardi-insieme-avvisi-pubblici-relativi-alla-linea-di-azione-b/