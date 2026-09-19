Roberto di Nuzzo e Valerio Perrella trasformano le cantine del Petrone in una discoteca

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Da un’amicizia autentica può nascere qualcosa di ancora più grande: un progetto condiviso, nuove idee e una collaborazione capace di coinvolgere sempre più persone. È questa la storia di Roberto Di Nuzzo e Valerio Perrella, che negli ultimi tempi hanno trasformato il loro rapporto personale in un vero e proprio sodalizio professionale.

Ieri sera, alle Cantine del Petrone, i due hanno dato vita a una nuova occasione di incontro e divertimento, portando in pista una serata dedicata alla socialità, alle nuove conoscenze e alla voglia di stare insieme. Un appuntamento che conferma la crescita di Combriccola Campana, una realtà che continua ad ampliare la propria comunità, creando occasioni per incontrarsi, condividere esperienze e, perché no, far nascere nuove amicizie.

Due realtà diverse, la stessa passione per la socialità Roberto Di Nuzzo da tempo organizza serate pensate per single e persone separate senza figli, con l’obiettivo di offrire momenti di aggregazione a chi desidera uscire, conoscere gente nuova e vivere serate in compagnia. Un percorso differente, ma complementare, è quello portato avanti da Valerio Perrella, che organizza appuntamenti rivolti soprattutto a persone separate con figli. Anche in questo caso, al centro dell’iniziativa ci sono le relazioni umane, la condivisione e la possibilità di creare nuovi legami. Due esperienze nate separatamente che hanno trovato un punto d’incontro nella stessa idea: favorire la socializzazione e regalare alle persone occasioni autentiche per stare insieme. Un’amicizia diventata una collaborazione Il rapporto tra Di Nuzzo e Perrella nasce prima di tutto sul piano personale. Con il tempo, però, quella sintonia si è trasformata anche in una collaborazione professionale sempre più solida. Oggi Roberto e Valerio rappresentano un duo capace di unire esperienze, energie e idee, ma soprattutto di mettere in contatto persone diverse attraverso eventi pensati per condividere momenti di leggerezza e convivialità. E il percorso è tutt’altro che concluso. La collaborazione è destinata a continuare con nuove iniziative e nuove serate, sempre con lo stesso filo conduttore: creare occasioni di incontro, favorire nuove conoscenze e costruire una comunità basata sull’amicizia e sulla voglia di stare insieme. Per chi desidera entrare nei gruppi di Roberto Di Nuzzo, partecipare alle prossime serate e conoscere nuove persone, è possibile contattare il 327 353 7492.