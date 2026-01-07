PUBBLICITÀ

Terrore e paura sull’autostrada A14, all’altezza del casello Cerignola est. Una banda di malviventi, nel primo pomeriggio, ha preso di mira un mezzo blindato della Battistolli che percorreva l’autostrada in direzione sud.

Assalto al portavalori in autostrada, auto in fiamme e banditi in fuga col bottino

I banditi per evitare l’arrivo delle forze di polizia avrebbero incendiato tre auto e cosparso tutta la carreggiata di chiodi a tre punte. Panico tra gli automobilisti che in quel momento stavano percorrendo l’autostrada.

Secondo le prime ricostruzioni, la banda dei rapinatori, all’altezza del casello ofantino, avrebbe avvicinato il mezzo che trasportava valori. Al momento non è chiaro se i malviventi siano riusciti a portare via il bottino. Sul posto è intervenuta la polizia che sta ricostruendo la dinamica di quanto accaduto e quantificare l’eventuale bottino.

Al momento il tratto autostradale sarebbe chiuso al traffico in entrambi i sensi di marcia. Seguono aggiornamenti.