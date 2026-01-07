PUBBLICITÀ
HomeCronacaAssalto al portavalori in autostrada, auto in fiamme e banditi in fuga...
Cronaca

Assalto al portavalori in autostrada, auto in fiamme e banditi in fuga col bottino

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Assalto al portavalori in autostrada, auto in fiamme e banditi in fuga col bottino
Assalto al portavalori in autostrada, auto in fiamme e banditi in fuga col bottino
PUBBLICITÀ

Terrore e paura sull’autostrada A14, all’altezza del casello Cerignola est. Una banda di malviventi, nel primo pomeriggio, ha preso di mira un mezzo blindato della Battistolli che percorreva l’autostrada in direzione sud.

Assalto al portavalori in autostrada, auto in fiamme e banditi in fuga col bottino

I banditi per evitare l’arrivo delle forze di polizia avrebbero incendiato tre auto e cosparso tutta la carreggiata di chiodi a tre punte. Panico tra gli automobilisti che in quel momento stavano percorrendo l’autostrada.

PUBBLICITÀ

Secondo le prime ricostruzioni, la banda dei rapinatori, all’altezza del casello ofantino, avrebbe avvicinato il mezzo che trasportava valori. Al momento non è chiaro se i malviventi siano riusciti a portare via il bottino. Sul posto è intervenuta la polizia che sta ricostruendo la dinamica di quanto accaduto e quantificare l’eventuale bottino.

Al momento il tratto autostradale sarebbe chiuso al traffico in entrambi i sensi di marcia. Seguono aggiornamenti.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati