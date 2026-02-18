Assalto alle Poste di Giugliano, banditi fuggono via col bottino

PUBBLICITÀ

Banditi in azione alle Poste di Giugliano, in via 1° Maggio di fronte la Villa Comunale. I malviventi hanno assaltato l’ufficio postale verso la prima mattinata di oggi, mercoledì 18 febbraio.

Gli assalitori erano, a detta di alcuni testimoni, in due e in sella ad un motorino. Uno di essi era armato di taglierino. Un dipendente è stato colto da leggero malore.

Hanno portato via il bottino, che resta ancora da quantificare anche se, stando alle prime stime, dovrebbe aggirarsi attorno ai 1500 euro. Sul posto sono immediatamente giunti i carabinieri, che stanno avviando le indagini per ricostruire quanto accaduto.