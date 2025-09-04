Assegnazione degli alloggi popolari a Marano, in arrivo le prime convocazioni

La pratica per le assegnazioni
Le graduatorie, dove leggerla
La graduatoria è stata pubblicata sul sito nel maggio 2023. Per leggere le graduatorie bisogna recarsi al comune di Marano e chiedere il punto della situazione. Nello specifico bisogna recarsi all’ufficio patrimonio. Saranno poi i funzionari comunali a rendere noto l’avanzamento della richiesta. Ma attenzione, l’ ufficio patrimonio è aperto esclusivamente il mercoledì mattina dalle 9,30 alle 12:00.
Parola ai cittadini: tra entusiasmo e preoccupazione
Resta sempre di attualità un punto: la poca chiarezza da parte dell’amministrazione comunale. Le informazioni fornite sono poco esaustive e confusionarie. Chi si è presentato al Comune per ricevere informazioni in merito ha ricevuto solo cattive notizie. A detta di cittadini il ricalcolo delle graduatorie degli aventi diritto agli alloggi popolari non è stato ancora effettuato e bisogna ancora attendere. Ma qualcosa non torna. Le parole del sindaco Morra, datate 18 giugno, facendo sperare ben altro: “La società che si sta occupando delle graduatorie ci ha comunicato che ha provveduto al ricalcolo definitivo dei punteggi. Le graduatorie con il ricalcolo definitivo dei punteggi saranno rese note nei prossimi giorni”.