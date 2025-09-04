Assegnazione degli alloggi popolari a Marano, in arrivo le prime convocazioni

PUBBLICITÀ

Dal 15 settembre inizieranno le convocazioni per l’assegnazione dei primi alloggi popolari.

La pratica per le assegnazioni

22 appartamenti, ma non tutti sono pronti all'assegnazione. 16 di questi, confiscati alla criminalità organizzata possono essere assegnati nell'immediato, mentre gli altri 6 saranno disponibili nelle prossime settimane. Le critiche non mancano. Nonostante l'amministrazione comunale sia attiva nella risoluzione di questa pratica, che va avanti da diverso tempo, non si risparmiano le critiche da parte dell'opposizione. Dopo le perplessità dei mesi scorsi, Stefania Fanelli, esponente della direzione nazionale di Sinistra Italiana e consigliera comunale di minoranza, definisce "ancora insufficienti" le risposte fornite dall'amministrazione. L'assegnazione degli immobili confiscati rappresenta un passo avanti nella lotta al disagio abitativo, ma per molte famiglie maranesi il cammino verso una casa resta ancora lungo.

Le graduatorie, dove leggerla

La graduatoria è stata pubblicata sul sito nel maggio 2023. Per leggere le graduatorie bisogna recarsi al comune di Marano e chiedere il punto della situazione. Nello specifico bisogna recarsi all’ufficio patrimonio. Saranno poi i funzionari comunali a rendere noto l’avanzamento della richiesta. Ma attenzione, l’ ufficio patrimonio è aperto esclusivamente il mercoledì mattina dalle 9,30 alle 12:00.

Parola ai cittadini: tra entusiasmo e preoccupazione

Resta sempre di attualità un punto: la poca chiarezza da parte dell’amministrazione comunale. Le informazioni fornite sono poco esaustive e confusionarie. Chi si è presentato al Comune per ricevere informazioni in merito ha ricevuto solo cattive notizie. A detta di cittadini il ricalcolo delle graduatorie degli aventi diritto agli alloggi popolari non è stato ancora effettuato e bisogna ancora attendere. Ma qualcosa non torna. Le parole del sindaco Morra, datate 18 giugno, facendo sperare ben altro: “La società che si sta occupando delle graduatorie ci ha comunicato che ha provveduto al ricalcolo definitivo dei punteggi. Le graduatorie con il ricalcolo definitivo dei punteggi saranno rese note nei prossimi giorni”.

