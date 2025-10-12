Assegno Unico, le date di accredito di ottobre

PUBBLICITÀ

L’Inps ha comunicato nei mesi scorsi le date di pagamento dell’assegno unico (che arriveranno intorno alla metà di ogni mese) anche per il secondo semestre 2025. Scopriamo, quindi, quando viene pagato l’assegno unico a ottobre 2025 alle famiglie residenti in Italia, a seconda dei casi, e quali sono le informazioni utili per richiederlo. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Quando viene pagato l’assegno unico a ottobre 2025?

Il pagamento dell’assegno unico di ottobre 2025 è in arrivo intorno alla metà del mese. Ricordiamo che si tratta di una prestazione concessa su domanda (valida per un solo anno) prevista dal settimo mese di gravidanza e fino ai 21 anni (non ci sono limiti d’età per i figli con disabilità). C’è però differenza sulle date di pagamento tra gli assegni che non hanno subito variazioni nel mese precedente e quelli che, invece, sono cambiati per via di nuove condizioni del nucleo familiare.

L’Inps, intanto, ha comunicato che il pagamento dell’assegno unico a ottobre 2025 arriverà nelle giornate del 20 e 21 ottobre per i nuclei familiari per i quali non sono intervenute modifiche. Mentre, gli assegni che hanno subito modifiche rispetto al mese precedente per via di cambiamenti delle condizioni del nucleo familiare verranno erogati orientativamente a fine mesa (entro la fine dell’ultima settimana). Chi invece sta per ricevere il primo pagamento, vedrà l’importo accreditato dall’Inps alla fine del mese successivo a quello di presentazione della domanda.