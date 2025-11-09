PUBBLICITÀ
HomeSenza categoriaAssegno Unico, le date di accredito per il mese di novembre
Senza categoria

Assegno Unico, le date di accredito per il mese di novembre

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
PUBBLICITÀ

L’INPS ha ufficializzato il calendario dei pagamenti relativi all’Assegno unico e universale per il mese di novembre 2025.

L’Assegno unico rappresenta uno dei pilastri del sistema di sostegno alla genitorialità in Italia, con oltre 6 milioni di nuclei familiari coinvolti e una spesa complessiva che ha superato gli 11 miliardi di euro solo nei primi sette mesi del 2025.

PUBBLICITÀ

Per il mese di novembre, l’INPS ha previsto due precise finestre di pagamento, distinte in base alle caratteristiche della domanda e della situazione familiare dei beneficiari:

  • 20 e 21 novembre 2025: accredito per i nuclei familiari che percepiscono l’assegno senza variazioni rispetto ai mesi precedenti;
  • Ultima settimana di novembre 2025: pagamento per coloro che hanno presentato una nuova domanda o hanno aggiornato l’ISEE o la composizione del nucleo familiare.

Gli importi vengono accreditati direttamente sul conto corrente o su carte di pagamento associate alla prestazione, senza la necessità di ulteriori comunicazioni. Per conoscere la data esatta dell’accredito, ogni beneficiario può consultare il proprio Fascicolo previdenziale digitale sul sito ufficiale dell’INPS, accedendo con SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Nella sezione “Pagamenti” è disponibile il dettaglio delle somme erogate, lo stato della domanda e l’ammontare aggiornato dell’assegno.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati