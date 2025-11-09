Assegno Unico, le date di accredito per il mese di novembre

L’INPS ha ufficializzato il calendario dei pagamenti relativi all’Assegno unico e universale per il mese di novembre 2025.
L’Assegno unico rappresenta uno dei pilastri del sistema di sostegno alla genitorialità in Italia, con oltre 6 milioni di nuclei familiari coinvolti e una spesa complessiva che ha superato gli 11 miliardi di euro solo nei primi sette mesi del 2025.
Per il mese di novembre, l’INPS ha previsto due precise finestre di pagamento, distinte in base alle caratteristiche della domanda e della situazione familiare dei beneficiari:
- 20 e 21 novembre 2025: accredito per i nuclei familiari che percepiscono l’assegno senza variazioni rispetto ai mesi precedenti;
- Ultima settimana di novembre 2025: pagamento per coloro che hanno presentato una nuova domanda o hanno aggiornato l’ISEE o la composizione del nucleo familiare.
Gli importi vengono accreditati direttamente sul conto corrente o su carte di pagamento associate alla prestazione, senza la necessità di ulteriori comunicazioni. Per conoscere la data esatta dell’accredito, ogni beneficiario può consultare il proprio Fascicolo previdenziale digitale sul sito ufficiale dell’INPS, accedendo con SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Nella sezione “Pagamenti” è disponibile il dettaglio delle somme erogate, lo stato della domanda e l’ammontare aggiornato dell’assegno.