Napoli da record sull’Assegno d’Inclusione, superato tutto il nord Italia

A Napoli a dicembre 2025 oltre 101mila famiglie hanno ricevuto l’Assegno di inclusione per 279.108 persone coinvolte e un importo medio di 772 euro, una platea che si avvicina a quella residente nell’intero Nord.

Infatti le famiglie che a dicembre hanno ricevuto l’Adi sono state 116.382 per 215.548 persone coinvolte e un assegno medio a nucleo di 625 euro. L’assegno medio al Settentrione è più basso e quindi la spesa complessiva per l’Adi nel mese a Napoli ha superato quella del Nord con 78,59 milioni a fronte di 72,74. E’ quanto emerge dalle tabelle dell’Osservatorio Inps sull’Adi.

Sono 156mila le famiglie in Campania

In Campania le famiglie che a dicembre hanno ricevuto l’Assegno di inclusione sono state 156.853 per 413.272 persone coinvolte e un beneficio medio a nucleo di 752 euro per una spesa destinata alla regione di quasi 118 milioni. In pratica in Campania è arrivato oltre un quarto delle risorse spese nel mese per la misura nel complesso (450,65 milioni). In Lombardia sempre a dicembre 2025 con una popolazione quasi doppia hanno ricevuto l’assegno solo 39.527 famiglie per 74.988 persone coinvolte e un assegno medio di 626 euro a nucleo.

Campania e Sicilia, il record sull’Assegno d’Inclusione

Dopo la Campania la Regione che ha avuto a dicembre più beneficiari di Adi è la Sicilia con 134.389 assegni per 347.151 persone coinvolte e 734 euro a famiglia. Nell’intero Sud a dicembre l’assegno è stato erogato a 447.973 famiglie (il 69,29% del totale) per 1.113.075 persone coinvolte e 722 euro medi a nucleo. La spesa erogata nel Sud ha largamente superato il 70% del totale.