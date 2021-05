Oggi l’Inter ha vinto lo scudetto ma molti tifosi si sono assembrati in strada per festeggiare. Infatti l’Atalanta pareggia 1-1 in casa del Sassuolo, e perciò i nerazzurri portano a casa il tricolore con quattro giornate d’anticipo sulla fine del campionato. I nerazzurri, che hanno vinto ieri a Crotone 2-0, sono a 82 punti. Quini 13 piu’ dell’Atalanta e nessuna squadra può piu’ raggiungerla.

LA DIRETTA DI LOCAL TEAM

L’Inter celebra la vittoria dello scudetto numero 19. Lo fa con un post su Twitter, al fischio finale del pari tra Sassuolo ed Atalanta, e un’immagine di squadra al gran completo con Conte e il presidente Zhang. Ovviamente presente la citazione del celebre coro “Siamo noi i campioni dell’Italia” e la scritta ‘I M Scudetto’ a richiamo del nuovo logo della società nerazzurra.

L’INVITO ALLA RESPONSABILITA’ DELL’INTER

“Ora è il momento della festa: di tutti gli interisti. Una gioia che si sprigiona genuina ma che invitiamo a esprimere nella maniera più responsabile possibile: siamo campioni anche in questo!”: questo l’invito alla responsabilità da parte dell’Inter ai tifosi nerazzurri dopo la vittoria matematica del 19esimo scudetto. La società milanese chiede ai propri sostenitori di rispettare il più possibile i divieti. Così come le regole imposte dal Governo per la limitazione della diffusione del Covid-19.