Assurdo al Vomero, già rimosse le luminarie di Natale: proteste di cittadini e commercianti

“C’è stato un problema di coordinamento”. Queste le parole del sindaco Manfredi sulla rimozione delle luminarie al Vomero. Le luci natalizie sono state disinstallate dal Comune per procedere alla potatura degli alberi. I commercianti della zona si sono subito sorpresi della rimozione avvenuta a poche settimane dal Natale. Rimozione che va sicuramente a penalizzare le strade commerciali del quartiere, togliendone lo spirito festivo tipico dello shopping di questo periodo e in generale “spogliandone” l’atmosfera natalizia.

Il mancato coordinamento che ha portato alla rimozione delle luminarie

La rimozione sembra essere frutto di un errore di coordinamento. Pare infatti che a Novembre pochi giorni dopo l’accensione, la Camera di Commercio (occupatasi delle luminarie) aveva già ricevuto dal Comune la notifica del provvedimento di smontarle. In un primo momento l’amministrazione aveva però deciso di rimandare a dopo le feste la potatura, ma così non è stato.

Arrivano tante critiche da parte dell’opposizione. Dichiara Maresca: “Siamo a 13 giorni da Natale e le strade del Vomero rimarranno senza luminarie, il Comune di Napoli prima ha anteposto la necessità di potare gli alberi, poi attraverso le parole dell’assessore Santagada ha rassicurato i commercianti che l’intervento sarebbe stato rinviato a dopo le feste“. Ed è proprio contro l’assessore Santagada che arrivano la maggior parte delle critiche. “Dopo le sue ampie rassicurazioni, puntualmente le luminarie sono state rimosse” dichiara il consigliere Brescia.

Le lamentele dei cittadini e commercianti

Le reazioni e i dissensi arrivano ovviamente anche da parte dei cittadini e commercianti. Portavoce del malcontento i consiglieri della Quinta municipalità: Francesco Flores e Antonio Culiers. “Una pessima figura, da parte non solo dell’assessore Santagada ma anche della presidente della 5^ Municipalità Clementina Cozzolino” lamenta Culiers.

“La vicenda delle luminarie è certamente assurda. Lavorerò in futuro perché certe contraddizioni non si verifichino più” queste le dichiarazioni della Cozzolino sulla sua pagina Facebook. “L’autorizzazione ad installazione su alberature su cui da anni non si interviene con potature e quindi con chiome notevolmente appesantite, è stata una scelta non ponderata e rischiosa” continua poi.

Le parole di Manfredi sulla rimozione

Manfredi ha parlato dell’accaduto dichiarando: “L’assessore Santagada sta seguendo la vicenda rispetto alla quale abbiamo ereditato un provvedimento della precedente Amministrazione“. Continua poi il sindaco: “C’è stato un problema di coordinamento, ma spero che si possa trovare una soluzione“. Speriamo quindi che le famose strade dello shopping vomerese possano ritornare ad illuminarsi dello spirito natalizio, e che si risolvano le varie incomprensioni alla base dell’accaduto.