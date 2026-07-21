Attentato a Sigfrido Ranucci, il Riesame si riserva: “Chiesto l’annullamento degli arresti”

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Il tribunale del Riesame di Roma si è riservato di decidere in merito alle istanze avanzate dai difensori dei quattro arrestati dalla Dda in quanto ritenuti gli esecutori dell’attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell’ottobre dello scorso anno a Pomezia, centro in provincia della Capitale.

“Abbiamo chiesto l’annullamento della misura cautelare e di fare cadere l’aggravante del metodo mafioso – hanno detto gli avvocati Generoso Pagliarulo e Antonio Falconieri lasciando la cittadella giudiziaria -. Nei prossimi giorni i giudici scioglieranno la riserva”.

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