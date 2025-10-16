PUBBLICITÀ
Attentato al panicifio al Mugnano, il rogo è doloso: in azione una persona con 4 molotov

Non ci sono dubbi: l’incendio avvenuti a Mugnano ai danni dei panificio ‘Le magie del Grano’ è stato un atto doloso. Dalle immagini delle telecamere dell’attività commerciale, situata in via Aldo Moro 1, si vede infatti una persona, forse una donna, lanciare 4 molotov dentro l’attività commerciale e poi darsi alla fuga. I fatti sono avvenuti verso 00:44 tra mercoledì e giovedì. I titolari sono intervenuti sul posto subito evitando eventuali danni maggiori, hanno preso l’estintore ed hanno spento le fiamme. Il panificio aveva aperto lo scorso 10 agosto in via Aldo Moro. I titolari hanno pubblicato sui social una foto per avvisare la clientela: “La nostra attività è vittima di un incendio doloroso, ci dispiace ma dovremmo restare chiusi. Vi terremo aggiornati”.

