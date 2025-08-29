PUBBLICITÀ

Tra il Napoli e il Manchester United non è ancora arrivata la fumata bianca per il trasferimento, all’ombra del Vesuvio, di Rasmus Hojlund.

La dirigenza azzurra, che ha già trovato da giorni l’accordo col centravanti danese per un contratto fino al 2030 (nel caso dovesse scattare l’obbligo di riscatto al termine della stagione appena iniziata) a 5 milioni annui, sta faticando nel limare gli ultimi dettagli con i Red Devils, che avrebbero chiesto il 10% sull’eventuale futura rivendita del calciatore.

PUBBLICITÀ

Attento Napoli, spunta una concorrente last minute per Hojlund: ora il danese è a un bivio

E mentre le parti sono al lavoro per cercare di venirsi incontro, ecco che spunta una concorrente last minute che rischia di mettere i bastoni tra le ruote al Napoli. Si tratta del Lipsia: i tedeschi avrebbero presentato un’offerta allo United ritenuta migliore rispetto a quella presentata dal Napoli, e che starebbe seriamente facendo tentennare gli inglesi.

Per quanto il Napoli appare ancora in vantaggio nella corsa a Hojlund, ora ci sarà da smaltire la concorrenza del Lipsia, col rischio di una riformulazione dell’offerta allo United che diventa sempre più concreto.