Attualità e Società "Attenzione alla truffa del falso Cup", l'allerta della Regione Campania
Attualità e Società

“Attenzione alla truffa del falso Cup”, l’allerta della Regione Campania

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
L'allerta della Regione Campania:
L'allerta della Regione Campania: "Attenzione alla nuova truffa"
La Regione Campania ha inviato i cittadini a prestare massima attenzione a un tentativo di truffa tramite SMS. “In alcuni casi, viene chiesto di contattare con urgenza gli “uffici GUP – Gestione Unica Prenotazione” ad un numero che inizia per 899; in altri, si richiede di contattare il Centro Unico Primario ad un numero che inizia con 893, per “importanti comunicazioni che la riguardano. Non richiamare, Non rispondere, cancella subito il messaggio.  Si tratta di numeri a pagamento che non hanno alcun collegamento con il CUP della Regione Campania. Diffida sempre di messaggi sospetti e, se li ricevi, segnala alla polizia postale“, questo il post diffuso dall’account ufficiale dell’ente regionale campano.

Le segnalazioni anche in Lombardia

Anche la Regione Lombardia ha avvisato i suoi cittadini che: “Stanno circolando falsi SMS che sembrano provenire dagli “uffici CUP” ma sono tentativi di truffa. Nel testo dei messaggi si parla di “Centro Unico Primario” (dicitura errata!) e si invita a chiamare numeri a pagamento, con prefisso 893, per presunte “comunicazioni che la riguardano”. NON rispondete, NON richiamate, NON cliccate link e NON date informazioni personali. Il prefisso 893 indica servizi a pagamento e può causare gravi addebiti. Ignorate il messaggio, segnalatelo alla Polizia Postale, usate solo i canali ufficiali di Regione Lombardia per informazioni sanitarie”.

Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

