Auto distrutte nella zona dei locali a Bagnoli: “Hanno anche borseggiato ciò che c’era all’interno”

Lo scorso sabato notte a Bagnoli, nella zona dei locali notturni, è stata fatta una strage di auto. Secondo quanto raccontato da alcuni ragazzi, che si sono rivolti al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, si sarebbe trattato di un atto di ritorsione dei parcheggiatori abusivi operanti in zona.

“Volevo informarla della vergogna avvenuta sabato notte. I parcheggiatori abusivi di Via Pasquale Leonardi Cattolica, precisamente poco prima del Club Partenopeo, hanno ben pensato di spaccare qualsiasi macchina trovatasi dinanzi, bucare le gomme e borseggiare ciò che c’era all’interno. Una volta finita la serata in discoteca io e i miei amici siamo tornati vicino alla macchina e l’abbiamo trovata in condizioni pietose” ha raccontato uno dei segnalanti.

“Abbiamo segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine affinché si indaghi e i individuino i colpevoli – commenta Borrelli -. Ovviamente non avremmo nulla di cui meravigliarci se fosse confermata la responsabilità dei parcheggiatori abusi, non certo nuovi a queste azioni vigliacche. Le zone della by-night purtroppo sono invase da questi soggetti che controllano il mercato abusivo della sosta a suon di minacce, ritorsioni, violenze e prepotenze ma nonostante le tante denunce, anche nostre, e le prove poco si è fatto per smantellare il sistema la qual cosa richiede comunque una riforma delle normative, come da tempo chiediamo al Governo”.

