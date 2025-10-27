Aversa, 16enne di Giugliano rapinato da due coetanei armati di martello

PUBBLICITÀ

Momenti di paura ad Aversa, nei pressi dell’ex Palazzo del Giudice, dove un ragazzo di 16 anni è stato vittima di una rapina da parte di due giovanissimi armati di martello. L’episodio, che ha destato grande preoccupazione tra i residenti, è stato denunciato pubblicamente dalla madre del minore attraverso un post sui social.

Secondo quanto ricostruito, il giovane si trovava seduto su una panchina mentre mangiava un panino, quando sarebbe stato avvicinato dai due ragazzi che, dopo averlo minacciato, gli avrebbero sottratto un orologio e pochi euro. Ancora sotto shock, il 16enne ha raccontato tutto ai familiari una volta rientrato a casa.

La madre, indignata e spaventata, ha deciso di rendere pubblica la vicenda, chiedendo maggiore sicurezza per i ragazzi che frequentano la zona. “Chi tutela i nostri ragazzi che rischiano di essere ammazzati per un orologio e pochi spiccioli? – si domanda – Domani denuncerò alla polizia, sono riuscita ad avere anche il video dove si vedono i ragazzi e spero che se esiste la legge faccia qualcosa perché non si può vivere più così. Stasera poteva succedere qualcosa di grave, non è successo fortunatamente ma potrebbe capitare a qualcun altro”, conclude.

La donna ha annunciato che presenterà formale denuncia alla Polizia, consegnando anche il filmato che mostrerebbe i presunti autori della rapina. Le forze dell’ordine, intanto, hanno avviato le indagini per individuare i responsabili e verificare eventuali collegamenti con altri episodi simili avvenuti in città.