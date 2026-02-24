PUBBLICITÀ
HomeCronaca"Avete fatto tardi", vigili del fuoco aggrediti durante l'intervento nel Napoletano
CronacaCronaca locale

“Avete fatto tardi”, vigili del fuoco aggrediti durante l’intervento nel Napoletano

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
"Avete fatto tardi", vigili del fuoco aggrediti durante l'intervento nel Napoletano
PUBBLICITÀ

Momenti di tensione si sarebbero registrati nella tarda serata di domenica 22 febbraio, durante un intervento dei vigili del fuoco a Santa Maria la Carità, nella provincia di Napoli, per domare l’incendio di un autoarticolato divampato nel piazzale di una ditta di autotrasporti.

“Avete fatto tardi”, vigili del fuoco aggrediti durante l’intervento nel Napoletano

Quattro pompieri sarebbero stati aggrediti da un gruppo di persone, che lamentava un presunto ritardo nel loro intervento. Sul posto, in via Pioppelle, sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Sant’Antonio Abate, che hanno avviato le indagini per determinare matrice e dinamica dell’incendio, che ha distrutto completamente l’autoarticolato.

PUBBLICITÀ

Su quanto accaduto a Santa Maria la Carità e, in particolare, sull’aggressione subita dai vigili del fuoco, è intervenuto oggi anche il prefetto di Napoli, Michele di Bari, che in una nota ha dichiarato: “Il prefetto di Napoli, Michele di Bari esprime la propria vicinanza e solidarietà al personale intervenuto in loco. Il prefetto ringrazia altresì il corpo dei vigili del fuoco per la propria incessante attività a tutela dell’incolumità dei cittadini e per la salvaguardia dell’ambiente, esprimendo piena fiducia nell’operato della magistratura volto all’individuazione dei responsabili del deprecabile episodio”.

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e della Città Metropolitana, ha invece dichiarato: “Esprimo la più profonda solidarietà, a nome mio e dell’intera Città metropolitana di Napoli, ai vigili del fuoco del distaccamento di Castellammare di Stabia, vittime la notte scorsa di una violenza inaudita e ingiustificabile mentre svolgevano il proprio dovere per lo spegnimento di un incendio a Santa Maria la Carità. L’aggressione subita dal personale intervenuto è un atto vile che colpisce non solo dei lavoratori esemplari, ma un presidio fondamentale di legalità e sicurezza per tutto il territorio”.

“L’aggressione subita dalla squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Castellammare di Stabia, intervenuta per spegnere un incendio nel Comune di Santa Maria la Carità, è un fatto gravissimo che impone una presa di posizione politica e istituzionale netta”, ha invece dichiarato Salvatore Flocco, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle e presidente della Commissione Ambiente.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati