Momenti di tensione si sarebbero registrati nella tarda serata di domenica 22 febbraio, durante un intervento dei vigili del fuoco a Santa Maria la Carità, nella provincia di Napoli, per domare l’incendio di un autoarticolato divampato nel piazzale di una ditta di autotrasporti.

“Avete fatto tardi”, vigili del fuoco aggrediti durante l’intervento nel Napoletano

Quattro pompieri sarebbero stati aggrediti da un gruppo di persone, che lamentava un presunto ritardo nel loro intervento. Sul posto, in via Pioppelle, sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Sant’Antonio Abate, che hanno avviato le indagini per determinare matrice e dinamica dell’incendio, che ha distrutto completamente l’autoarticolato.

Su quanto accaduto a Santa Maria la Carità e, in particolare, sull’aggressione subita dai vigili del fuoco, è intervenuto oggi anche il prefetto di Napoli, Michele di Bari, che in una nota ha dichiarato: “Il prefetto di Napoli, Michele di Bari esprime la propria vicinanza e solidarietà al personale intervenuto in loco. Il prefetto ringrazia altresì il corpo dei vigili del fuoco per la propria incessante attività a tutela dell’incolumità dei cittadini e per la salvaguardia dell’ambiente, esprimendo piena fiducia nell’operato della magistratura volto all’individuazione dei responsabili del deprecabile episodio”.

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e della Città Metropolitana, ha invece dichiarato: “Esprimo la più profonda solidarietà, a nome mio e dell’intera Città metropolitana di Napoli, ai vigili del fuoco del distaccamento di Castellammare di Stabia, vittime la notte scorsa di una violenza inaudita e ingiustificabile mentre svolgevano il proprio dovere per lo spegnimento di un incendio a Santa Maria la Carità. L’aggressione subita dal personale intervenuto è un atto vile che colpisce non solo dei lavoratori esemplari, ma un presidio fondamentale di legalità e sicurezza per tutto il territorio”.

“L’aggressione subita dalla squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Castellammare di Stabia, intervenuta per spegnere un incendio nel Comune di Santa Maria la Carità, è un fatto gravissimo che impone una presa di posizione politica e istituzionale netta”, ha invece dichiarato Salvatore Flocco, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle e presidente della Commissione Ambiente.