È una vecchia conoscenza delle forze dell’ordine l’uomo catturato nelle scorse ore dai carabinieri della stazione di Marianella. Il 54enne Vincenzo Ostrowski è stato fermato dai militari durante un posto di controllo. In auto due dosi di hashish e 4 spinelli.

Aveva una semiautomatica nascosta nel vano motore, catturato a Chiaiano

Un bottino che stonava con la visibile agitazione dell’uomo. Approfondita la perquisizione, i militari hanno trovato una pistola semiautomatica calibro 7,65 nel vano motore. L’arma, senza matricola e marchio, era carica di 6 proiettili. Con la pistola anche ulteriori due munizioni.

Non è la prima volta che il 54enne ha a che fare con le armi: nel 2014 la Dda aveva chiesto nei suoi confronti l’emissione di un provvedimento restrittivo perché trovato in possesso di una mitraglietta Uzi e di quattro pistole trovate nella disponibilità dell’uomo in un appartamento a lui riconducibile al rione Sanità.

Il nuovo arresto potrebbe essere invece legato alle fibrillazioni emerse negli ultimi tempi a Miano e culminate qualche settimana fa con l’omicidio di Umberto Russo ‘pesciolino’ ucciso nei pressi del Bosco di Capodimonte.