Bambino in attesa di un cuore al Monaldi, Meloni chiama la mamma

Una telefonata carica di emozione, ma anche di fermezza. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha contattato Patrizia, madre del bambino al quale è stato impiantato un cuore poi risultato difettoso, ricoverato da 56 giorni e collegato a un macchinario salvavita.

Un colloquio “da donna a donna”, come è stato definito, durante il quale la premier ha espresso solidarietà e vicinanza alla famiglia. «Avrete giustizia», avrebbe detto Meloni, secondo quanto riferito dall’avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi.

Parole importanti, ma la madre resta concentrata su un solo obiettivo. «La premier mi ha espresso la sua solidarietà, come ha fatto il governatore Fico, ma ho ribadito che la mia priorità resta salvare mio figlio», ha spiegato Patrizia.

La donna ha ringraziato la presidente del Consiglio, sottolineando però che l’urgenza assoluta è un’altra: «In questo momento la priorità resta reperire un nuovo cuore compatibile per mio figlio». Una corsa contro il tempo che non lascia spazio ad altro.

In mattinata Patrizia aveva ricevuto anche la telefonata del governatore della Campania, Roberto Fico, che ha assicurato ogni forma di sostegno alla famiglia e al piccolo.

Il bambino vive da quasi due mesi attaccato a un macchinario ospedaliero, in attesa di una nuova possibilità. «La mia priorità è avere un cuore nuovo per mio figlio e vederlo tornare a casa guarito», ha ribadito la madre.

Tra promesse di giustizia e attestati di solidarietà istituzionale, resta un’unica urgenza: trovare un cuore compatibile e vincere una battaglia che si gioca ora, minuto dopo minuto.

 

