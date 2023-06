Gianfranco Abbate, talento e passione al servizio dei Campioni d’Italia

PUBBLICITÀ

In questi giorni di inizio calciomercato sono tante le voci che si susseguono su giocatori che possono andare via da Napoli. Kim quasi sicuramente andrà via, Osimhen è in bilico. Chi certamente resterà all’ombra del Vesuvio è invece Khvicha Kvaratskhelia. L’attaccante georgiano, premiato la settimana scorsa come miglior giocatore in assoluto della serie A e miglior giovane della Champions League 2022/23, quest’anno ha sbalordito tutti. Con il suo stile in campo, fatto di dribbling e velocità, ha conquistato i tifosi. Fuori dal campo ha affidato la cura del suo look al già noto barbiere di Giugliano Gianfranco Abbate, scelta che si è rilevata vincente per Kvara in termini scaramantici .

Tante le foto e i video che ritraggono Kvara sulla pagina ufficiale del negozio official_le_figaro , addirittura durante la premiazione in campo per la vittoria dello scudetto.

Durante l’arco dell’anno si è creato un rapporto di amicizia stretto e di fiducia con i vari campioni d’Italia che va al di là del semplice taglio di capelli con Gianfranco Abbate. Infatti è stato anche presente all’ultimo ritiro con la nazionale norvegese, dove ha curato il look dei tanti talenti presenti in Nazionale, tra cui anche Martin Odeegard dell’Arsenal e Ola Solbakken della As Roma. Chissà che in futuro la collaborazione non diventi ancora più assidua.

Tanti sono i giovani giuglianesi che si recano al suo negozio, in tante occasioni hanno avuto l’occasione di scattare foto o farsi firmare maglie dai loro idoli Campioni d’Italia presenti nell’attività in quel momento. Una realtà importante quella di Gianfranco Abbate sul territorio giuglianese, un ragazzo semplice ed umile con tanta voglia di mettersi in gioco nel suo settore confrontandosi con i migliori del suo campo