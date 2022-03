Banda del buco in azione nel Casertano, rubati gli incassi e i soldi delle slot alla Snai

Banda del buco in azione in via Santa Maria Capua Vetere, a Capua. Alcuni banditi si sono introdotti in un ‘Punto Snai‘ grazie ad un foro sul muro retrostante. È accaduto nella notte, nel punto Snai di Capua: una banda composta da tre persone si è introdotta nell’esercizio commerciale sfruttando un foro sulla parete che affaccia su un terreno incolto.

I banditi hanno tentato di rubare anche le slot machine

Una volta all’interno, i banditi si sono diretti alla cassa e verso le slot machine per depredarle. Inoltre, hanno anche tentato di portare via alcune macchina abbandonate, lasciandole però sul terreno durante la fuga. Il titolare del locale ha denunciato quanto accaduto ai carabinieri della compagnia di Capua. L’incasso non è ancora stato quantificato.