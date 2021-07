Domenica Live e Barbara D’Urso non andranno più in onda nel pomeriggio di Canale 5. La decisione presa dai vertici di Mediaset: al posto di Domenica Live dall’autunno arrivano Scene da un matrimonio, un nuovo show per famiglie affidato ad Anna Tatangelo, e Verissimo con Silvia Toffanin che raddoppia l’impegno del sabato.

Domenica Live e Barbara D’Urso addio, l’annuncio di Pier Silvio Berlusconi

Queste le parole di Pier Silvio Berlusconi, ad e vicepresidente di Mediaset, nell’incontro su Zoom per presentare i nuovi palinsesti. «Ci è sembrato importante fare qualcosa di diverso, parlare a un pubblico che durante la settimana non c’è: è una scelta editoriale, ma anche l’occasione per sperimentare», ha spiegato. «Barbara D’Urso ha fatto un lavoro grandissimo, anche nei mesi del lockdown, è una professionista unica, tostissima, sempre sul pezzo: continuerà a guidare Pomeriggio 5 ma proveremo a cambiare genere, puntando soprattutto sull’attualità».

Cambia il format del programma di Barbara D’Urso

Quanto alla domenica, «l’infotainment largo, che spazia dalla politica alla cronaca, anche nera e al gossip nel post Covid non ha più grande senso». Quindi la scelta di affidare il programma ad Anna Tatangelo «raccontare i matrimoni italiani in maniera moderna ed empatica, femminile ma anche familiare. È un programma – ha spiegato Pier Silvio Berlusconi – molto adatto al pubblico di quella fascia, pulito. Mi piacerebbe allargarlo anche alle feste di battesimo». Nella seconda parte del pomeriggio arriva Verissimo: «È stato difficile convincere Silvia al raddoppio, ma sono convinto che lo farà con grande entusiasmo. È il programma dove tutti gli ospiti vogliono andare, ha le caratteristiche per avere successo anche la domenica».

