Nelle scorse ore Alessandro Bastoni ha rotto gli indugi, esprimendosi su quanto accaduto nel corso del match tra Inter e Juventus dello scorso weekend.

Bastoni ammette: “Ho accentuato il contatto con Kalulu, chiedo scusa”

“Sono voluto venire qui dato che si è parlato tanto di me, tanto e più di quello che mi immaginassi, riguardo a ciò che è successo sabato scorso. Ho aspettato qualche giorno per rivedere il tutto. Quello che io ho sentito è stato un contatto con il mio braccio che rivedendo è stato molto accentuato”. Queste le prime dichiarazioni del centrale nerazzurro ai microfoni di Sky alla vigilia del match contro il Bodo Glimt.

Bastoni ha poi ribadito: “Sono qui per ammettere tutto e prendermi le mie responsabilità. Quello che però mi dispiace è il mio comportamento successivo. Un essere umano ha il diritto di sbagliare ma l’altrettanto dovere di ammetterlo. Per questo sono qua”.

“Sono un ragazzo con oltre 300 partite in Serie A, e non è vero quel che si dice che ho risentito di quanto accaduto. Andiamo avanti e non ho nessun tipo di cosa da dire”. L’ex Parma con questa affermazione conclude il tutto mettendo a tacere molti, sulla polemica nata nel corso delle ultime 72 ore.

Nelle scorse ore anche Chivu e Marotta hanno toccato l’argomento

Anche il tecnico nerazzurro, Chivu è tornato sul caso Bastoni, affermando: “Basta fare i moralisti, il calcio è così da anni e la squadra che è in testa è sempre la più odiata. Ogni domenica assistiamo a casi del genere, dai tempi di Maradona che fa un gol al Mondiale di mano. Magari qualcuno non è contento di ciò che stiamo facendo”.

Lo stesso Giuseppe Marotta, nelle ultime ore è tornato a parlare della polemica nata in occasione di Inter-Juventus. L’ex Juve ha dichiarato: “Bastoni è stato vittima ingiusta di gogna mediatica. Lui è un patrimonio della Nazionale e non è mai stato protagonista di fatti clamorosi”.