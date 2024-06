Belen esce allo scoperto col nuovo fidanzato, baci in Sardegna con Angelo Galvano

PUBBLICITÀ

Belen Rodriguez sempre più innamorata del nuovo fidanzato Angelo Edoardo Galvano.

I due si frequenterebbero ormai da qualche mese e la showgirl sembrerebbe essere davvero molto felice accanto all’ingegnere siciliano. Come riportato dal settimanale Chi, la nuova coppia ha trascorso una mini vacanza in Sardegna anche in compagnia di Santiago e Luna Marì.

Su Chi si legge: “Il suo nuovo amore, che non ha ancora fatto capolino sui suoi profili social, è però sempre al suo fianco, affettuoso, divertito e appassionato. Già, lui e Belen non si nascondono più almeno allo sguardo degli amici e dei figli di lei, scambiandosi persino un tenero bacio. È estate e il nuovo compagno di Belen si mostra davvero gentile con i ragazzi e lei ne è molto felice. Chi le è vicino, gli amici più cari rivelano che Belen ormai si racconta senza temere più per il futuro: dice di essersi innamorata e di avere finalmente trovato la persona giusta. Così, almeno per il momento, Angelo è il suo ‘per sempre'”.

Nelle foto pubblicate da Chi, si vede Angelo Edoardo Galvano che gioca in piscina insieme a Santiago e alla piccola Luna Marì. Il settimanale, poi, rivela alcune delle dichiarazioni fatte dagli amici di lei: “Angelo è un tipo allegro, sorridente e leggero seppure tutt’altro che superficiale. Ha già instaurato un bel legame con Santiago e Luna Marì”.

