Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ora è ufficiale: le foto della coppia nella Spa

Da alcune settimane Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno ripreso a frequentarsi. Lo fanno pubblicamente. Lo hanno fatto anche nell’ultimo weekend insieme in un resort vicino a Brescia. Due giorni di relax, probabilmente di amore, senza Santiago e nemmeno Luna Marì. Ma sempre pubblicamente i due continuano a dire di non essere tornati insieme…

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme?

Dalle foto che continuano a uscire, dai loro atteggiamenti complici, sembrerebbe di sì. Ma a parole invece sembra proprio di no. Nega lei, nega lui. Negano insieme di amarsi ancora. Eppure le ultime foto scattate in esclusiva dal settimanale Chi li mostra ancora insieme, in un resort vicino a Brescia. I due non hanno nascosto di essersi rivisti ma senza però mai parlare di ritorno di fiamma o altro ancora.

“Se ci fosse un ritorno di fiamma lo direi”

“Infedele ma a letto siamo sempre andati d’accordo” aveva specificato Belen Rodriguez in una recente intervista tv. La showgirl è stata più volte paparazzata con l’ex marito: “Va e viene da casa mia” aveva ammesso il presentatore. Ora pare che abbiano pure trascorso un weekend di relax in Franciacorta come due piccioncini tra cene, coccole e passeggiate.

Se non è un ritorno di fiamma, pare una fiamma che non si è mai spenta. A giudicare dalle immagini pubblicate dal settimanale “Chi” l’intimità tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è tornata quella di un tempo. La coppia beccata in un resort del Bresciano tra spa in accappatoio mentre si prendono per mano e passeggiate in bicicletta tra risate complici dimostra grande affiatamento che va oltre l’affetto tra due ex.

“Io vivo a casa con i miei figli, se poi c’è fuori una persona con la quale trascorro momenti di gioia, è una cosa in più. Chi entra a casa mia lo fa solo perché non c’è nulla da nascondere” ha detto la Rodriguez chiarendo la sua situazione. De Martino che in questo momento è all’apice della sua carriera, richiesto nelle trasmissioni tv, sa cosa intende dire Belen.