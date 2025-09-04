Beretta nascosta nella Range Rover, arrestati 2 giovani a Torre del Greco

PUBBLICITÀ
Nella loro auto nascondevano un kit per effettuare rapine. I carabinieri della sezione radiomobile hanno effettuato un controllo notturno lungo la centrale via Vittorio Veneto a Torre del Greco. I militari dell’Arma hanno notato attorno alle 4 una Range Rover Evoque bianca con a bordo due uomini. Alla vista delle forze dell’ordine, il conducente ha provato la fuga ma è stato raggiunto e fermato. In auto c’erano un 26enne Gerardo Ramondo e il 22enne Michele Fortunato.

Nel fuoristrada i carabinieri hanno trovato una pistola Beretta calibro 7,65 con matricola abrasa e sette proiettili. Trovati e sequestrati anche due caschi integrali, due passamontagna ed un martelletto frangivento. I due giovani sono stati arrestati per porto abusivo di arma clandestina e munizioni. Sono in corso indagini per stabilire se la pistola sia stata usata di recente per fatti di sangue.

