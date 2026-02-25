Bimba di 10 mesi schiacciata nel sonno dal padre: è morta dopo il ricovero

PUBBLICITÀ

Una drammatica vicenda ha colpito il quartiere di Piazza Tevere, a Rieti. Nella giornata di martedì, una bambina di appena 10 mesi ha perso la vita dopo essere rimasta accidentalmente schiacciata dal padre mentre dormivano.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo si sarebbe accorto dell’accaduto poco dopo e avrebbe trasportato immediatamente la piccola al pronto soccorso dell’ospedale San Camillo de Lellis. I medici hanno tentato a lungo di rianimarla, praticando il massaggio cardiaco per oltre trenta minuti, riuscendo inizialmente a far ripartire il battito cardiaco.

Considerata la gravità delle condizioni, è stato disposto il trasferimento urgente in eliambulanza al Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, dove la bambina è stata ricoverata in terapia intensiva pediatrica.

Nonostante gli sforzi dei sanitari la piccola, riporta Il Messaggero, è deceduta poche ore dopo il ricovero. Le informazioni trapelate indicano che avrebbe riportato una grave ipossia, che avrebbe provocato la morte cerebrale. Il decesso è stato successivamente dichiarato dai medici.