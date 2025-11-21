PUBBLICITÀ
Cronaca nazionale

Bimba di 2 anni morta dopo le dimissioni dal pronto soccorso, indagato medico “gettonista”

Di Nicola Avolio
È un “gettonista” di 76 anni, ossia uno di quei medici assunti a tempo per ovviare alle carenze di personale sanitario, il medico pediatra indagato per la morte della piccola di 2 anni, avvenuta sabato scorso a Borgo Valbelluna dopo che era stata dimessa dal pronto soccorso.

Il pediatra si trovava in servizio, nella notte tra venerdì e sabato scorso, all’ospedale Santa Maria del Prato di Feltre (Belluno), a cui si erano rivolti i genitori della bambina, in preda a febbre alta, astenia e strabismo.

Il medico aveva visitato la piccola, arrivata al nosocomio con la febbre altissima, e poi aveva firmato la sua dimissione prescrivendo una terapia antibiotica e aerosol, diagnosticandole una laringotracheite acuta.

Poche ore dopo, però, la bambina era morta tra le braccia del padre.

Nei suoi confronti la procura della Repubblica di Belluno ha ipotizzato i reati di omicidio colposo, in seguito all’esposto-querela presentato dai genitori della bambina.

Per accertare le cause della morte, e precisare se fosse davvero stato fatto tutto il possibile per salvare la bimba, verrà conferito domani l’incarico e si svolgerà l’autopsia, su decisione del sostituto procuratore Claudio Fabris. L’incarico è stato conferito al dottor Antonello Cirnelli per la procura, affiancato dalla professoressa Marny Fedrigo, specialista in Anatomia patologica all’Università di Padova. L’indagato e la famiglia potranno domani nominare i propri consulenti per lo svolgimento dell’esame autoptico.

La famiglia è assistita dagli avvocati Vittorio Papa e Roberta Sommavilla.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

