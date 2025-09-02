Bimba di 2 anni precipita sull’argine del fiume, ricoverata al Santobono

PUBBLICITÀ
Di Gianluca Spina
Momenti di grande spavento ieri a Polla, dove una bambina di circa 2 anni è precipitata da un’altezza di circa due metri nei pressi del fiume Tanagro. Lo si legge su Salerno Today.

Secondo una prima ricostruzione, la piccola sarebbe sfuggita per pochi istanti al controllo dei genitori, riuscendo a passare sotto la ringhiera che delimita il percorso pedonale sul cosiddetto “lungo fiume”. La caduta è stata in parte attutita dalle terrazze naturali della sponda, che hanno evitato conseguenze più gravi.

Immediatamente soccorsa, la bimba è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla, dove i medici hanno riscontrato alcune fratture agli arti. Dopo le prime cure, i sanitari hanno disposto un trasferimento precauzionale all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli. Qui i colleghi hanno confermato l’efficacia dell’intervento svolto a Polla e autorizzato il rientro della piccola nel reparto pediatrico del “Curto”, dove è attualmente ricoverata in buone condizioni.

