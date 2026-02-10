PUBBLICITÀ
Bimba di 2 anni trovata morta in casa, sul corpo numerosi lividi

Di Nicola Avolio
Dramma a Bordighera, in provincia di Imperia, dove nella mattinata di ieri, lunedì 9 febbraio, è stata trovata morta una bambina di due anni. La morte sarebbe avvenuta per arresto cardiocircolatorio.

E’ stata arrestata per omicidio preterintenzionale la mamma della piccola.

Secondo quanto appreso, la prima ispezione del medico legale sul cadavere della piccola avrebbe smentito le parole della madre che ai carabinieri aveva ‘giustificato’ i lividi sul corpo della bambina con una caduta dalle scale qualche giorno fa.

Sul cadavere il medico legale avrebbe riscontrato alcune ecchimosi. Si attende l’autopsia. Sentita dai carabinieri, la madre aveva riferito che i segni e i lividi erano stati causati da una caduta della bimba avvenuta il giorno prima. Ma sarebbe stata smentita dalle telecamere, che avrebbero ripreso alcuni suoi spostamenti totalmente in controtendenza con quanto da lei raccontato agli inquirenti.

I medici inviati dal 118 sono intervenuti perché la bambina aveva una crisi respiratoria ma l’intervento, pur immediato, non è stato risolutivo. La piccola è andata in arresto cardiaco e non c’è stato nulla da fare. E’ morta senza riprendere conoscenza.

La Procura ha aperto un fascicolo.

