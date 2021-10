Ha rischiato di morire soffocato un bimbo di soli 9 mesi che aveva ingerito una pallina di gomma per sbaglio. I genitori si sono accorti dell’accaduto quando hanno sentito il piccolo respirare in maniera sempre più affannata.

Grazie al personale sanitario del Cto tutto per fortuna si è risolto per il meglio. Al neonato sono state praticate le pratiche di disostruzione e la pallina è stata espulsa fuori.

