Blitz all’alba a Casalnuovo, colpo al clan Tammaro: cinque arresti

Gianluca Spina
All’alba, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, affiancati dalla Compagnia di Nola, hanno dato il via a un’operazione lampo che ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia.

Cinque persone, ritenute fortemente coinvolte in gravi attività criminali, sono finite in carcere. Le accuse contestate parlano di reati pesanti: associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e detenzione di droga con l’intento di spaccio.

Le indagini della Dda, però, hanno rivelato uno scenario più complesso della semplice scoperta di un traffico di sostanze illegali. Gli inquirenti hanno infatti ricostruito l’esistenza di una vera organizzazione criminale, capace di gestire e controllare con metodi violenti le principali piazze di spaccio a Casalnuovo e nelle zone limitrofe.

Il dato più inquietante emerso dalle carte riguarda il legame con una delle cosche più radicate e temute dell’area: il clan Tammaro. Secondo quanto ipotizzato dagli investigatori, il gruppo non avrebbe operato in modo indipendente, ma avrebbe beneficiato della forza intimidatrice del clan per consolidare il proprio dominio sul territorio.

L’attività di spaccio, oltre a garantire profitti ai singoli, avrebbe contribuito a rafforzare il potere del clan, alimentandone il controllo economico e il consenso sociale nella zona. Un intreccio di interessi che unisce affari illeciti e potere mafioso, rafforzando ulteriormente l’influenza della criminalità organizzata sul territorio.

