Blitz della Finanza nella sede dell’EAV, sotto indagine gli appalti per le pulizie

Blitz della Guardia di Finanza nella sede dell’EAV: acquisiti documenti e atti che riguardano l’appalto di pulizie.

Su delega della Procura di Napoli, i finanzieri del comando provinciale hanno effettuato un accesso negli uffici dell’azienda partecipata della Regione Campania per acquisire la documentazione che riguarda una gara in particolare.

Le indagini, al momento allo stato embrionale, sono partite dopo un esposto sull’affidamento del servizio di pulizie e l’acquisizione degli atti servirà a comprendere se ci siano state eventuali irregolarità, come denunciato.

Al momento l’inchiesta procede contro ignoti e non ci sono nomi iscritti nel registro degli indagati: serviranno approfondimenti investigativi se l’esposto riguardi fatti concreti per poi poter formulare una ipotesi di reato.

L’attenzione degli investigatori, dunque, non è rivolta alla gestione del trasporto pubblico regionale, in un momento molto particolare, soprattutto per quanto riguarda la Circumvesuviana, in fase di rinnovamento e alle prese con le prove dei nuovi convogli. Tra disagi, chiusure anticipate e ritardi nelle consegne, l’Ente Autonomo Volturno prosegue con le prove su rotaia lungo la tratta Napoli-Sorrento dei nuovi treni Stadler: tre convogli sono già arrivati e sono in fase di collaudo di notte, mentre il quarto treno è partito dalla Spagna nelle scorse ore.