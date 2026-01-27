PUBBLICITÀ
HomeCronacaBlitz della Finanza nella sede dell'EAV, sotto indagine gli appalti per le...
CronacaCronaca locale

Blitz della Finanza nella sede dell’EAV, sotto indagine gli appalti per le pulizie

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Blitz della Finanza nella sede dell'EAV, sotto indagine gli appalti per le pulizie
Blitz della Finanza nella sede dell'EAV, sotto indagine gli appalti per le pulizie
PUBBLICITÀ

Blitz della Guardia di Finanza nella sede dell’EAV: acquisiti documenti e atti che riguardano l’appalto di pulizie.

Su delega della Procura di Napoli, i finanzieri del comando provinciale hanno effettuato un accesso negli uffici dell’azienda partecipata della Regione Campania per acquisire la documentazione che riguarda una gara in particolare.

PUBBLICITÀ

Blitz della Finanza nella sede dell’EAV, sotto indagine gli appalti per le pulizie

Le indagini, al momento allo stato embrionale, sono partite dopo un esposto sull’affidamento del servizio di pulizie e l’acquisizione degli atti servirà a comprendere se ci siano state eventuali irregolarità, come denunciato.

Al momento l’inchiesta procede contro ignoti e non ci sono nomi iscritti nel registro degli indagati: serviranno approfondimenti investigativi se l’esposto riguardi fatti concreti per poi poter formulare una ipotesi di reato.

L’attenzione degli investigatori, dunque, non è rivolta alla gestione del trasporto pubblico regionale, in un momento molto particolare, soprattutto per quanto riguarda la Circumvesuviana, in fase di rinnovamento e alle prese con le prove dei nuovi convogli. Tra disagi, chiusure anticipate e ritardi nelle consegne, l’Ente Autonomo Volturno prosegue con le prove su rotaia lungo la tratta Napoli-Sorrento dei nuovi treni Stadler: tre convogli sono già arrivati e sono in fase di collaudo di notte, mentre il quarto treno è partito dalla Spagna nelle scorse ore.

 

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati