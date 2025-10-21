PUBBLICITÀ
Blitz nel carcere di Secondigliano, trovati 34 cellulari e un coltello durante la perquisizione

Di Nicola Avolio
Ben 34 cellulari e un coltello a serramanico. E’ quanto la polizia penitenziaria ha trovato nel carcere di Secondigliano durante una perquisizione nel reparto di alta sicurezza.

Gli agenti, durante i controlli, hanno scovato 17 telefonini, 14 smartphone e 3 microtelefoni oltre a un coltello a serramanico.

“Complimenti alla polizia penitenziaria del carcere di Secondigliano e alla direzione del carcere – commenta l’Uspp – che con un attenta attività di prevenzione sta effettuando ritrovamenti di cellulari all’interno del carcere. Come sindacato più volte abbiamo segnalato ai vertici dell’amministrazione e politici di dotare la polizia penitenziaria di strumenti tecnologicamente avanzati tipo jammer, gli inibitori di segnale, per contrastare le comunicazioni tra i detenuti dell’ alta sicurezza i contatti con l’esterno”.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

