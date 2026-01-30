PUBBLICITÀ

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha eseguito una serie di perquisizioni nell’ambito di un’attività finalizzata alla ricerca di armi.

Blitz nel covo del clan a Napoli, sequestrato l’arsenale di guerra e maschere in silicone

In particolare, gli agenti della Squadra Mobile di Napoli e del Commissariato San Ferdinando, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e delle Unità Cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno rinvenuto, in un’area comune di uno stabile in zona San Ferdinando, una pistola revolver, 5 targhe di motoveicoli contraffatte, numerosissime munizioni di vario calibro, un giubbotto antiproiettile e diverso materiale per camuffamento, tra cui parrucche e una maschera in silicone.

Inoltre, gli agenti hanno rinvenuto un ordigno esplodente rudimentale del peso di 490 grammi circa.