Blitz nella movida dei Quartieri, locali nel mirino: 16mila euro di sanzioni

Prosegue l’azione di controllo del territorio della Polizia Municipale di Napoli, volta a garantire il rispetto delle norme amministrative, la tutela del decoro urbano e la sicurezza nelle zone della movida. Gli interventi, che hanno visto la collaborazione dell’Arma dei Carabinieri in alcune aree critiche, hanno interessato il centro storico e i quartieri della zona flegrea.

Quartieri Spagnoli e Centro Storico



Gli agenti dell’Unità Operativa Avvocata, in un’operazione congiunta con i Carabinieri, hanno operato nel cuore dei Quartieri Spagnoli, concentrandosi in particolare su vico Lungo Gelso, vico Tre Regine e vico Due Porte a Toledo.

L’attività ha portato alla contestazione di 14 violazioni amministrative per un valore complessivo di circa 16.000 euro. Tra le irregolarità più gravi riscontrate figurano:

Occupazione abusiva di suolo pubblico;

Emissione di musica e installazione di cavi luminosi senza autorizzazione;

Somministrazione di alimenti e bevande priva di titoli legali;

Installazione di sistemi di videosorveglianza non autorizzati.

Controlli analoghi sono stati estesi a Calata Trinità Maggiore, via San Sebastiano e vico San Giovanni, dove sono scattate sanzioni per l’assenza del nulla osta di impatto acustico e per la somministrazione di alcolici oltre le ore 3:00 del mattino.

Verifiche a Fuorigrotta, Soccavo e Bagnoli



Sul fronte occidentale, il personale delle Unità Operative Fuorigrotta e Soccavo ha monitorato i locali della movida per verificare il rispetto degli orari di chiusura e i divieti di vendita di alcolici. Sebbene i controlli in queste zone non abbiano rilevato infrazioni, la situazione è apparsa diversa nel quartiere Bagnoli.

In quest’area, sono stati sanzionati 4 pubblici locali per un totale di 11 infrazioni, tra cui:

Mancanza di SCIA per insegne pubblicitarie e tende;

Assenza delle tabelle obbligatorie con l’elenco degli alcolici e i relativi tassi alcolemici;

Mancata messa a disposizione dell’etilometro per i clienti.