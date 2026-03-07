PUBBLICITÀ
HomeCronacaBlitz nella piazza spaccio a Pianura, catturato 40enne
CronacaCronaca localeSenza categoria

Blitz nella piazza spaccio a Pianura, catturato 40enne

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
PUBBLICITÀ

Gli uomini del commissariato di Pianura (sezione polizia giudiziaria) hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio il 40enne Giuseppe Balzano. Durante un controllo in una cantina in uso all’uomo in via Evangelista Torricelli, sono stati rinvenuti:

  • 8 involucri di cocaina (crack) per circa 17 grammi;
  • 9 involucri di hashish per circa 60 grammi;
  • un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga;
  • 790 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio.

Il 40enne è stato arrestato dagli operatori di Polizia ed è ora in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it
InterNapoli.it è il primo quotidiano on-line dell'area a nord di Napoli che informa in modo preciso e puntuale l'hinterland del capoluogo partenopeo.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati