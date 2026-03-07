Blitz nella piazza spaccio a Pianura, catturato 40enne

Gli uomini del commissariato di Pianura (sezione polizia giudiziaria) hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio il 40enne Giuseppe Balzano. Durante un controllo in una cantina in uso all’uomo in via Evangelista Torricelli, sono stati rinvenuti:
- 8 involucri di cocaina (crack) per circa 17 grammi;
- 9 involucri di hashish per circa 60 grammi;
- un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga;
- 790 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio.
Il 40enne è stato arrestato dagli operatori di Polizia ed è ora in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.