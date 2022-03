Bolide sfreccia nel cielo d’Italia, il video del meteorite avvistato

Un meteorite ha attraversato cinque minuti prima delle 20 di sabato 5 marzo i cieli d’Italia. Tante le segnalazioni arrivate da Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio e Umbria. Ad impressionare sono in particolare le immagini catturate da una webcam del centro di Cesena. L’occhi elettronico ha ripreso in poco più di una decina di secondi il passaggio completo e velocissimo della palla di fuoco. Altre suggestive immagini arrivano da un’altra telecamera di sorveglianza, questa volta puntata a pochi chilometri di distanza, a Castiglione di Forlì.

Una scia molto luminosa in cielo e poi il boato. Anche sui cieli dell’Umbria è stato avvistato il passaggio del meteorite nel tardo pomeriggio di sabato, intorno alle 19. Il boato è stato avvertito in maniera chiara in Valnerina. Infatti alcune segnalazioni sono arrivate da Norcia, al punto che qualcuno ha anche ipotizzato che alcuni frammenti siano caduti proprio vicino la città di San Benedetto. Altri cittadini, invece, hanno tenuto che fosse il ‘classico’ boato che accompagna il terremoto, ma fortunatamente così non è stato. Il passaggio del meteorite è stato segnalato un po’ in tutta Italia. In Umbria è stato più visibile nella zona sud-est della regione.

IL VIDEO DEL METEORITE