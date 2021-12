Salta il contributo di solidarietà dei ricchi, in arrivo la batosta sulle bollette

Saltata l’ipotesi di un contributo di solidarietà per i redditi superiori ai 75mila euro da destinare all’aumento delle bollette. L’ipotesi, avanzata dal premier Mario Draghi nella cabina di regia di questa mattina, era appoggiata da Pd, M5s e Leu, mentre Fi, Iv e Lega erano contrari. Alla fine la proposta non ha avuto il via libera in Consiglio dei ministri, che ha visto anche una sospensione di mezz’ora della seduta per un confronto sui provvedimenti fiscali nella manovra.

CARO BOLLETTE, I FONDI DEL GOVERNO

Intanto il ministro del Lavoro Andrea Orlando ha proposto in Consiglio dei ministri di avviare il tavolo di riforma delle pensioni che sarà convocato tra due settimane e di riprendere il percorso per l’approvazione delle misure antidelocalizzazioni da approvare prima della fine dell’anno.

Lo apprende l’Ansa al termine della riunione. Il tavolo dovrebbe essere convocato a Palazzo Chigi. 800 milioni la cifra complessiva che il Governo intende destinare al fondo contro il caro bollette per le fasce più deboli. La cifra si compone dei 300 milioni aggiuntivi derivanti da risparmi di spesa del bilancio dello Stato, e fondi vari non utilizzati del tutto e dei 500 milioni che provengono dal “tesoretto” derivante dal risparmio contabile del meccanismo saldo-acconto Irpef-Irap nel 2022 (che ammonta in totale a circa 2 miliardi)-