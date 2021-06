L’Unità di Crisi ha diramato il bollettino giornaliero della Campania, secondo i dati aggiornati alle 23.59 di ieri. Sono 300 i positivi di cui 195 asintomatici e 105 sintomatici. Questi dati si riferiscono ai tamponi molecolari giornalieri che sono stati 849. Analizzati 4732 tamponi antigenici del giorno.

GUARITI, DECEDUTI E POSTI LETTO

I deceduti sono 10, 5 nelle ultime 48 ore e 5 in precedenza ma registrato ieri. I guariti sono 1105.

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

letto di terapia intensiva occupati: 49

Posti letto di degenza disponibili tra covid e offerta privata: 3.160,

letto di degenza occupati: 593

Contagi in Campania, De Luca: “Oggi 300 positivi, colpa anche degli imbecilli”

“Cominciamo a respirare in Campania. Abbiamo ancora 300 positivi oggi, sono, quasi, tutti asintomatici. Sono il risultato di 3 fattori che pesano: 230mila vaccini in meno, siamo la regioni ad alta densità abitativa, abbiamo avuto una percentuali di imbecilli che non rispetta le misure preventivi come in occasione della movida irresponsabile e le attività private. Comunque c’è un 15% di cittadini che non hanno voluto vaccinarsi e si espongono alle varianti. Dobbiamo vaccinare la popolazione studentesca“, dichiara Vincenzo De Luca.

I DATI SUI VACCINI

Oggi il presidente della Campania è intervenuto nella consueta diretta del venerdì pomeriggio. Vincenzo De Luca ha dato aggiornamenti sulla situazione sui contagi e sulla campagna vaccinale, anche in relazione agli esami di maturità. “La Campania ha recuperato, ieri, 230mila vaccini che abbiamo avuto in meno in 2 mesi. Nella conferenza delle Regioni abbiamo posto il problema delle fasce più giovani, dai 12 anni in su. Siamo la regione più giovane d’Italia e abbiamo chiesto un’anticipazione delle consegne dei vaccini. Ad inizio luglio vaccineremo tutta Napoli ed entro l’estate puntiamo ad immunizzare tutti. Sabato alla stazione marittima di Napoli ci saranno le vaccinazione per la fascia dai 60-79 anni. Da lunedì nelle farmacie dell’Asl Napoli 1-2-3 inizia la vaccinazione Johnson&Johnson. Sabato al Frullone ci sarà un drive-in per le persone non-autosufficienti“.

BOLLETTINO VACCINAZIONI DEL 4 GIUGNO 2021

Comunicano i dati delle vaccinazioni in Campania aggiornati alle ore 17.00 del 4 giugno 2021. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 2.470.056 cittadini. Di questi 1.072.543 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 3.542.599.

VACCINAZIONI, LA COMUNICAZIONE DELL’ASL NAPOLI 1 CENTRO

Vaccini per i cittadini dai 60 ai 79 anni, open day (Pfizer) da sabato 5 a lunedì 7 giugno presso il centro vaccinale Stazione Marittima. Si aprono oggi alle 12,00 le prenotazioni. Si aprono questa mattina alle 12,00 le prenotazioni per l’“open day” (Pfizer) organizzato presso il centro vaccinale come di seguito:

Stazione Marittima sabato 05 giugno ore 8,00/20,00 fascia età 60/79 1.200 dosi

domenica 06 giugno ore 8,00/20,00 fascia età 60/79 1.200 dosi

lunedì 07 giugno ore 8,00/20,00 fascia età 60/79 1.500 dosi

E’ bene chiarire che l’open day è aperto ai soli cittadini residenti a Napoli. Per prenotare basta collegarsi al link opendayvaccini.soresa.it e compilare i campi a disposizione. Verrà richiesto il codice fiscale, il numero della tessera sanitaria, un riferimento di cellulare e e-mail del vaccinando.

Il centro vaccinale, nonché il giorno e l’orario saranno confermati attraverso SMS che assume valore di convocazione e dovrà essere esibito all’arrivo presso il centro. Si ribadisce che l’unico modo per accedere all’open day è l’aver ricevuto SMS e si invita a rispettare luogo e giorno e non anticiparsi rispetto all’orario di convocazione.