Bologna. Lasciano la bambina di 3 anni in auto per fare un pic-nic, genitori nei guai

Una coppia di genitori è stata denunciata dai carabinieri per abbandono di minore. I due, di 42 e 39 anni, alle 14.00 di domenica stavano facendo un pic nic nel parco di Villa Ghigi, sui primi colli sopra Bologna e avevano lasciato la piccola figlia di 3 anni e mezzo a dormire in macchina, nel parcheggio davanti all’ingresso del parco. Come si legge su Il Corriere di Bologna, alcuni passanti – resosi conto cosa stesse accadendo – hanno allertato le forze dell’ordine che giunte sul posto si sono immediatamente avvicinate alla madre. La donna ha provato a giustificarsi dicendo che la bimba dormiva e non volevano svegliarla. Così l’avevano lasciata in macchina e di tanto in tanto andavano a controllarla per vedere che stesse bene.

Una giustificazione che non le ha evitato la denuncia dei militari, che hanno ritenuto la situazione potenzialmente pericolosa per la piccola. La scena, secondo alcune testimonianze, sarebbe durata circa una decina di minuti. Ora la coppia di genitori dovrà rispondere dell’accusa di abbandono di minore.

Il precedente simile

Una bimba di sei mesi è stata salvata da un carabiniere fuori servizio che ha rotto il finestrino della macchina nella quale la bimba, sotto il sole, era stata per sbaglio rinchiusa dalla madre. L’episodio è avvenuto a Giussano, in provincia di Monza e Brianza.

Il militare é intervenuto dopo aver sentito gridare la mamma della piccola, una 39enne, che aveva involontariamente dimenticato le chiavi in auto e che dopo aver sistemato la bimba sul seggiolino era rimasta chiusa fuori a causa dell’inserimento automatico della sicura. Quando il carabiniere ha sentito la donna chiedere aiuto, la bimba stava già mostrando i segni di sofferenza per il caldo.

Il carabiniere ha utilizzato un sasso e ha sfondato il vetro. Poco dopo sono arrivati altri militari e i soccorritori del 118, avvisati dai passanti. La bimba é stata visitata e non ha riportato conseguenze, il carabiniere ha riportato ferite e tagli alla mano con una prognosi di 10 giorni. (ANSA).