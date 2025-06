Bonny in pole per l’attacco del Napoli, è lui l’alternativa ideale a Lukaku

PUBBLICITÀ

Il Napoli ed Antonio Conte si preparano ad una stagione intensa ed affascinante. Tra le priorità della nuova stagione c’è quella relativa all’attaccante. Il solo Lukaku non può bastare dato che Simeone è dato per partente. Il belga d’altronde ha compiuto da poco 32 anni ed ha bisogno di un’alternativa valida con cui poter talvolta alternarsi. Tra i profili individuati c’è quello di Bonny. L’attaccante francese gioca a Parma da ormai 4 stagioni e per lui sembra arrivato il momento di fare un salto di qualità. Nell’annata appena trascorsa ha disputato 37 gare siglando 6 reti e dando un grande contributo alla manovra offensiva degli emiliani.

Bonny-Napoli si può fare. Dialoghi tra Manna e Cherubini

Il Direttore Sportivo del Napoli, Giovanni Manna nei giorni scorsi ha parlato apertamente con l’amministratore delegato del Parma della questione Bonny. L’idea del Napoli è di chiudere nel più breve tempo possibile per bruciare la concorrenza di altri club tra cui l’Inter. La squadra emiliana valuta il calciatore circa 23 milioni di euro, una cifra che potrebbe essere allettante per i partenopei.

Un vice Lukaku all’altezza: il francese sarebbe perfetto negli schemi di Conte

Tra le caratteristiche di Bonny vi è sicuramente la velocità. Il francese non ha tanti gol nelle gambe ma gioca molto per la squadra ed aiuta la manovra aprendo varchi per i compagni, giocando di fisicità e generosità. Col calcio verticale di Conte, un’uomo come lui sarebbe l’ideale. A favorire l’operazione inoltre potrebbe esserci il suo entourage. Federico Pastorello infatti oltre che essere l’agente dell’attaccante è anche l’agente di Meret, uno dei punti di forza della squadra che tra l’altro starebbe rinnovando il contratto con gli azzurri.

