Boom di corsi per pizzaioli, l’arte culinaria napoletana alla conquista del mondo

L’arte dei pizzaioli napoletani è stata dichiarata Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità dall’UNESCO. Otto anni fa la candidatura era stata mandata dall’Italia e il riconoscimento è avvenuto durante la riunione della commissione dell’Unesco, in Corea del Sud. L’approvazione non include solo la ricetta della pizza, ma l’intero processo che comprende gesti, canti, espressioni, gergo e le abilità manuali per l’impasto e la sua lavorazione.

“L’Arte tradizionale del pizzaiuolo napoletano“, inoltre, rappresenta l’ottavo riconoscimento italiano nella lista del Patrimonio, ed è la terza iscrizione nazionale nell’ambito della tradizione enogastronomica. Questo avvenimento ha portato maggiore consapevolezza e orgoglio nella comunità napoletana. Si è così rafforzato il legame tra la città e la sua pizza e ha anche contribuito a proteggere la tradizione da imitazione e standardizzazione.

Boom di corsi per la pizza napoletana

In seguito a questo importante riconoscimento, secondo i primi risultati dello studio interdisciplinare su “Impatto economico del riconoscimento Unesco” avviato nel 2023 dalla Cattedra Unesco dell’Università Unitelma Sapienza di Roma, si è assistito ad un aumento notevole dei corsi professionali per piazzaioli. I corsi sono organizzati principalmente dalle due associazioni promotrici per la candidatura che sono Associazione Pizzaiuoli Napoletani e Verace Pizza Napoletana.

La differenza si è notata principalmente nei primi 5 anni, nel 2017 erano 64 i corsi professionali di cui 40 all’estero e 24 in Italia. Invece nel 2022 i corsi sono saliti a 161 tra cui 110 all’estero e 51 in Italia. Il dato sorprendente arriva però nel 2025, anno in cui il numero dei corsi è aumentato ancora.

In totale sono 246 di cui 165 all’estero e 81 in Italia. Tramite questi dati, si può affermare che la crescita media annua dei corsi è stata di oltre il 20%, con un’accelerazione a partire dal quarto anno. Tutto ciò è stato possibile grazie al riconoscimento, che in 8 anni ha fatto aumentare il numero dei corsi del 284%.

In aumento le scuole per pizzaioli

Diffondere quest’arte ha fatto la differenza, di conseguenza è pervenuto anche l’aumento delle scuole accreditate dalle comunità promotrici. Nei primi anni l’espansione è stata moderata, ma dal 2020 le scuole sono cresciute da 5 a 9 e poi da 9 a 14, nel 2022 a 16, nel 2023 a 19, nel 2024 a 21 e nel 2025 a 26.

Questo cambiamento di dati, riguarda maggiormente l’estero che l’Italia, dove nel medesimo periodo della crescita ne sono rimaste 2. Le percentuali sono aumentate del 420%,con un aumento medio annuo del 24%, il picco però c’è stato nel 2021 quando il numero di scuole è più che raddoppiato rispetto all’anno precedente.