Bruno Petrone accoltellato a Chiaia, si costituiscono due minorenni
Bruno Petrone accoltellato a Chiaia, si costituiscono due minorenni

Stefano Di Bitonto
Stefano Di Bitonto
Ultima modifica:
Svolta nell’inchiesta relativa all’accoltellamento di Bruno Petrone, a Chiaia. Pochi minuti fa un 15enne si è consegnato ai carabinieri, accompagnato dal padre e da un avvocato di fiducia. Pochi minuti dopo presso la caserma Pastrengo un 17enne si è presentato sostenendo di far parte del gruppo di ragazzi che ha aggredito Petrone, ferito gravemente in via Bisignano la scorsa notte. Attualmente il magistrato della Procura per i minori, guidata da Patrizia Imperato, è in caserma per ascoltare la versione dei due minorenni indagati. Petrone resta ricoverato in Rianimazione per le gravi ferite riportate.

Stefano Di Bitonto
Stefano Di Bitonto

