Bruscolotti: “Bastoni come Maradona? Chivu deve vergognarsi”

A Stile TV, nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” condotta da Raffaele Auriemma, è intervenuto Giuseppe Bruscolotti, storica bandiera del Napoli, che ha duramente attaccato Cristian Chivu per aver tirato in ballo Diego Armando Maradona nella vicenda relativa alla simulazione di Alessandro Bastoni in Inter-Juventus.  «Chivu dovrebbe vergognarsi a paragonare la simulazione di Bastoni alla “mano de Dios”. Questi non dovrebbero proprio parlare, dov’è la dignità? I fatti dicono che quest’anno l’Inter alla vittoria la stanno trascinando». Ha detto Bruscolotti.

Un riferimento polemico che riaccende il dibattito arbitrale e mediatico, con l’ex capitano azzurro che difende con forza il percorso del Napoli: «Dà fastidio che il Napoli si sia inserito nel lotto delle squadre che ogni anno lottano per lo scudetto. Questo è un anno particolare per il Napoli, se analizziamo tutto ciò che è successo, è già un miracolo che si trovi in questa posizione di classifica».

